Kalbes Bürgermeister Karsten Ruth verweist im Gespräch mit FDP-Bundestagsmitglied Marcus Faber auf den akuten Lehrermangel in der Sekundarschule Kalbe. Gibt es Lösungsansätze?

Kommune hat Hausaufgaben gemacht – Land ist am Zug

Kalbe - Den Besuch des FDP-Bundestagsabgeordneten Marcus Faber im Kalbenser Rathaus nutzte Bürgermeister Karsten Ruth, um auf ein großes Problem in der Region aufmerksam zu machen. Der akute Lehrermangel an der Sekundarschule Kalbe bereitet den Eltern massive Sorgen. Diese äußerten sie vor kurzem auch im Stadtrat. Dieser nehme die Sorgen sehr ernst, so Ruth.