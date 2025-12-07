Die Sanierung der Schmutzwasserleitung in der Goethestraße hat den Wasserverband vor unerwartete Herausforderungen gestellt, weswegen sich die Fertigstellung verzögerte. Was genau passiert ist.

Es ist eng am Salzwedeler Tor. Dieser Bereich gehört zur Baustelle des Wasserverbandes in der Goethestraße. Dort wird die Abwasserleitung komplett erneuert.

Gardelegen - Es war nicht unbedingt die Jahrhundertbaustelle, aber schon eine Baustelle, die es in sich hatte und die den Wasserverband schon vor Herausforderungen gestellt hat: die Erneuerung der Schmutzwasserleitung in der Goethe-Straße. Nicht nur den Verband, denn diese Baustelle hatte auch erhebliche Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Sie sorgte zeitweise für halbseitige und komplette Sperrungen von Straßen, wonach in letzter Instanz eine Einbahnstraßenregelung für die Innenstadt entstanden war. Somit lag diese Baustelle an einer Anliegerstraße auch im Blickfeld der Öffentlichkeit.