Gardelegen. - Ein Konfirmationsgottesdienst wurde am Sonntag in der Marienkirche in Gardelegen gefeiert, bei dem acht Jugendliche aus Gardelegen, Estedt und Wiepke ihren Glauben öffentlich bekräftigten. Unter der Leitung von Pfarrer Tobias Krüger und dem Gemeindepädagogenehepaar Hanna und Jan-Peter Ringo bekannten sich die jungen Menschen in einem feierlichen Gottesdienst zur christlichen Gemeinschaft.