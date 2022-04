Wahllokale Können in der Einheitsgemeinde Kalbe alle Wahllokale erhalten bleiben?

Müssen Wahllokale in den Ortschaften, in denen nur wenige Wahlberechtigte verzeichnet sind, schließen? In der Einheitsgemeinde Kalbe würde dies die Wahllokale in Thüritz, Vietzen, Kahrstedt und Vahrholz betreffen. Die jeweiligen Ortschaftsräte wollen diese Wahllokale erhalten. Wie steht die Stadt zu diesem Thema?