„Barbara Salesch“ hat er nie geschaut, trotzdem entschied sich Konrad Fuchs aus Gardelegen, Schöffe zu werden. Was erlebt man als ehrenamtlicher Richter?

Konrad Fuchs ist Schöffe: Was er als ehrenamtlicher Richter erlebt

Gardelegen - Noch bis zum 30. März können sich Bürger als Schöffen am Amtsgericht Gardelegen bewerben. Doch was hat man als Schöffe eigentlich zu tun, und warum übernimmt man so ein Amt? Konrad Fuchs ist ehrenamtlicher Richter und berichtet von seinen persönlichen Erfahrungen.