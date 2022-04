Kosmetikstudio Ines Garz in Kalbe feiert 25-jähriges Jubiläum

Geschäftsfrau Ines Garz feiert Firmenjubiläum. Mit einer Drogerie fing vor 25 Jahren alles an. Mittlerweile betreibt die Kalbenserin ein Kosmetikstudio und beschäftigt zwei Mitarbeiterinnen.

Ines Garz (rechts) betreibt seit 25 Jahren ein Kosmetikstudio in Kalbe. Mit Mitarbeiterin Melanie Prehm arrangierte sie anlässlich des Jubiläums einen besonderen Tag für eingeladene Kunden.

Kalbe - Geschäftsfrau Ines Garz feierte 25-jähriges Firmenjubiläum. Am 4. Oktober 1996 hatte sich die Kalbenserin selbstständig gemacht. Damals hatte sie in der Stendaler Straße eine Drogerie eröffnet. Schon bald danach hatte sie begonnen, sich zur Kosmetikerin weiterzubilden. An der Ernst-Thälmann-Straße hatte die Familie dann ein Gebäude gekauft und dort nach vielen Umbaumaßnahmen ein Kosmetikstudio eingerichtet. Dort ist es nach wie vor angesiedelt. Mittlerweile beschäftigt Ines Garz zwei Mitarbeiterinnen.