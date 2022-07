Konzert zum Tag des offenen Denkmals Kräftige Stimmen erklingen in Gardelegens Nikolaikirche

Nach langer coronabedingter Zwangspause hat der Gardelegener Männerchor Eintracht zum Abschluss des Tages des offenen Denkmals in der Nikolaikirche in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) wieder ein Konzert geben können. Schwungvoll ging es musikalisch in den Herbst und in die Jagdsaison.