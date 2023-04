Pferdejungzüchter treten in Kakerbeck im Wettbewerb gegeneinander an. Eine Kreismeisterin kommt aus der Region.

Kakerbeck (vs) - Lydia Berlin aus Wiepke, Sofia Kampe aus Tangeln, Emma Lynn Heymann aus Maxdorf und Henrikje Doose aus Recklingen sind die neuen Kreismeisterinnen der Pferdejungzüchter. 40 Mädchen und ein Junge waren beim bestens organisierten Wettbewerb der Pferdezuchtvereine Gardelegen, Klötze, Salzwedel und des Ponyzuchtvereins Drömling am Sonnabend am Start. Der Wettbewerb wurde in Kakerbeck ausgetragen. Die Teilnehmer kamen aus dem gesamten Altmarkkreis.