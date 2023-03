Ausstellung der Arolsen Archives in Gardelegen Kriegsverbrechen: Familien auf der Suche nach ihren Angehörigen

Was für ein Gefühl muss das sein, wenn die Enkelin Jahrzehnte später die Taschenuhr ihres Großvaters erhält, abgenommen bei seiner Verhaftung durch die Nazis, aufbewahrt in den Arolsen-Archiven. Der KZ-Häftling war auf den Todesmarsch geschickt worden und kam am 11. April 1945 in Gardelegen ums Leben.