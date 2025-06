Offenbar politisch motivierte Schmierereien an Spielgeräten im Park des Friedens in Salzwedel.

Altmarkkreis Salzwedel. - Die Aussagekraft der Statistik zu politisch motivierter Kriminalität (PMK) wird häufig angezweifelt. Auf Veröffentlichungen hin gibt es immer wieder Kritik. So schrieben Leser beispielsweise, nur bei rechts gebe es den Straftatbestand der Propaganda-/Meinungsdelikte; nur bei rechts werde eine Tat zugeordnet, wenn der Täter unbekannt ist. Zitat: „Selbst wenn ein Syrer ein Hakenkreuz an ein AfD-Büro schmiert, zählt es als rechte Straftat.“ Was ist dran, an den Behauptungen? Die Volksstimme hakte bei der Polizei nach.