Kalbe (vs) - Der beliebte deutsche TV-Moderator und erfolgreiche Sänger Hansy Vogt kommt mit einer breiten musikalischen und illustren Riege in die Region. In den zurückliegenden Jahren überraschte der Schwarzwald-Botschafter seine Fans mit seiner Vielfältigkeit und zeigte sich auf der Bühne von einer ganz neuen Seite. So hat die „Musikalische Lachparade“ eine ganze Menge zu bieten. Der Erfolg dieses Formats ist schnell erklärt: Die großen Stars sind spürbar nah am Publikum und entführen in eine Welt voller Träume. Dies gibt der gesamten Tournee das besondere Flair, so der Veranstalter, Genius Concerts GmbH.

