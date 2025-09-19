Die Stadt Kalbe kann loslegen und die bauliche Situation im und am Mehrzwecksaal des Kulturhauses weiter verbessern. Aber was genau ist jetzt alles geplant?

Wie nötig die Investition in die Fenster des Mehrzwecksaales sind, zeigt dieses Bild, das gerade entstanden ist. Links die bislang einzige Fluchttür.

KALBE. - Die Stadt Kalbe hat von der Investitionsbank Sachsen-Anhalt grünes Licht für weitere Sanierungsmaßnahmen am Kulturhaus erhalten. Denn bei dieser Bank handelt es sich um den Fördermittelgeber für sogenannte EFRE-Projekte.