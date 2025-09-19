EIL
EU-Förderung für Mehrzwecksaal Kulturhaus Kalbe wird modernisiert – Fenster, Fluchtwege, Sicherheit
Die Stadt Kalbe kann loslegen und die bauliche Situation im und am Mehrzwecksaal des Kulturhauses weiter verbessern. Aber was genau ist jetzt alles geplant?
19.09.2025, 14:33
KALBE. - Die Stadt Kalbe hat von der Investitionsbank Sachsen-Anhalt grünes Licht für weitere Sanierungsmaßnahmen am Kulturhaus erhalten. Denn bei dieser Bank handelt es sich um den Fördermittelgeber für sogenannte EFRE-Projekte.