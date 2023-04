Gardelegen (vs/he) - Bei strahlend blauem Himmel präsentierte sich das Gymnasium Gardelegen von seiner besten Seite. Die zukünftigen Schüler lernten dort alles kennen - auch mögliche Paten, die ihnen bei der Eingewöhnung helfen werden.

Gleich zu Beginn bekam jedes Kind, welches das Kinderfest 2023 besuchte, einen „Laufzettel“ in die Hand gedrückt. Mit diesem konnten die jungen Schüler zu den von den älteren betreuten Spielstationen gehen. Bei erfolgreichem Abschluss aller Spiele durften die Kinder am Ende am großen Glücksrad drehen und konnten Preise gewinnen. Und es wurden einige Spiele angeboten: egal ob Boule, Torwandschießen, Sackhüpfen, Basketball, Dosenwerfen, Eierlauf oder „Wikinger-Kegeln“. Aber nicht nur die Sportlichkeit oder Geschicklichkeit wurden getestet, schließlich war dies ein Schulfest. Es galt also auch zu beweisen, dass man Köpfchen hat, um zu gewinnen.

Ältere Schüler als Paten

Und selbst die Kreativität wurde überprüft. Mit Straßenkreide entstanden auf diese Weise viele bunte Bilder auf dem Schulhof. Wer lieber bemalt werden wollte, als selbst zu malen, der bekam dazu beim Kinderschminken die Möglichkeit und bewegte sich dann als Tiger oder Löwe über das Schulgelände. Am häufigsten wurden aber – passend zum Frühlingswetter – Blumen und die Sonne als Motiv für die Wangen gewählt.

Mila Rämke, Paul Ziegelski, Lina Ziegelski, Jan Ziegelski und Carlo Rämke (von links) übten sich im Boule. Foto: Manuel Auert

Auch die Eltern waren mit viel Freude beim Kinderfest dabei. Für das leibliche Wohl sorgten die Schüler der elften Klasse. Mit den Einnahmen füllten sie ihre Abikasse auf. Und auch Schüler der Zehnten halfen beim Kinderfest. Ein Teil von ihnen stellte sich als mögliche Paten für die neuen fünften Klassen vor. Diese werden dann den Jüngsten bei der Eingewöhnung helfen. Wer das genau sein wird, entscheidet sich jedoch erst am ersten Schultag am Gymnasium.

Lena Lemme, Zoé Wagner, Joseline Schwarzlose und Hedi Thesing (von links) besserten die Abi-Kasse mit Kuchenverkauf auf. Foto: Manuel Auert

Schulleiterin Steffi Ros rechnet jedenfalls erneut mit vielen neuen Schülern in der Einrichtung . Gab es in diesem Jahr bereits fünf fünfte Klassen am Gymnasium, so könnte es zum neuen Schuljahr erstmals sogar auf sechs Klassen hinauslaufen, wenn der Trend, dass immer mehr Schüler das Gymnasium statt der Sekundarschule wählen, sich fortsetzt. Die Grenze für die Klassenanzahl liege aktuell bei 105 (fünf Klassen) beziehungsweise 131 Schülern (dann sechs Klassen) in diesem Jahrgang. „Wir sind derzeit bei stabilen fünf Klassen, eher an der Grenze zu sechs“, informiert die Schulleiterin.