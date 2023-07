Die Kirche in Neuendorf am Damm muss dringend saniert werden. Sie muss vom Echten Hausschwamm und der Braunfäule befreit werden. Derzeit gilt sie als baufällig. Um die hohen Kosten aufzutreiben braucht es eine Teilumnutzung. Und dazu braucht es wiederum Partner. Was hat die Künstlerstadt Kalbe damit zu tun?

Künstler für die Kirche in Neuendorf am Damm

Die Kirche in Neuendorf am Damm bleibt weiterhin eine Baustelle. Gottesdienste können dort nach wie vor nicht stattfinden.

Neuendorf am Damm - Der Erhalt der Kirche in Neuendorf am Damm beschäftigt nach wie vor die Mitglieder der fusionierten Kirchspiele Karritz/Neuendorf am Damm und Berkau-Wartenberg. „Die Erhaltung der Kirche wird maßgeblich davon abhängen, ob eine Nutzung des Gebäudes über den Bedarf der Kirchengemeinde hinaus möglich sein wird“, informiert Eckhart Friedrich. Die Kirchengemeinde braucht Partner beziehungsweise ein Konzept, das über die alleinige Gottesdienstnutzung hinausgeht. Die Kirche könnte so weiterhin und dauerhaft der Kirchengemeinde und dem Dorf erhalten bleiben.