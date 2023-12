Statt zu Leinwand, Pinsel und Farbe greift Lisa Reichmann lieber zu Stoff, Nadel und Faden. Sie ist Stick-Künstlerin. Nun hat sie in der Galerie „Die 8“ in Kalbe einen Workshop zu dieser alten Technik angeboten. Mehr dazu auch im Video.

Kalbe. - Es ist kurz vor 10 Uhr. Langsam füllt sich die Galerie „Die 8“ in der Künstlerstadt Kalbe. Doch die Gäste sind nicht zu einer Ausstellung gekommen, sondern zu einem Kurs der Künstlerin Lisa Reichmann. Diese stellte gemeinsam mit der Künstlerin Sojeong Kim bis zum 6. Dezember unter dem Titel Spuren der Erinnerung in der Galerie aus.

An diesem Sonnabend kommt Reichmann zum vorerst letzten Mal aus Halle nach Kalbe. Es ist Zeit, die Werke ihrer Ausstellung abzuhängen. „Und warum nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden?“, denkt sich die Künstlerin und bietet kurzerhand einen besonderen Workshop in ihrer Kunstrichtung an.

Im Video: Die bildende Künstlerin Lisa Reichmann bietet besonderen Workshop mit Nadel und Faden

Video: Handarbeit ist Kunst - Künstlerisches Sticken in Kalbe (Kamera: Christiane Reinert, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Statt zu Leinwand, Pinsel und Farbe greift Lisa Reichmann lieber zu Stoff, Nadel und Faden, denn sie stickt mit der Hand. Auf einem Tisch hat sie alles bereit gelegt, was man für diese alte Technik braucht. Verschiedene Garne liegen farblich sortiert auf kleinen Papptellern. Viele Nadeln sind fein säuberlich in einem kleinen Stoffmäppchen verstaut.

Bevor mit dem Sticken angefangen werden kann, mussten sich die Teilnehmer für ein Motiv entscheiden. Für Sophie Hausmann wird es eine Ente. Christiane Reinert

Aber etwas fehlt noch: ein Rahmen und die „Leinwand“. „Wir sticken heute auf Leinen“, erklärt die 39-Jährige zu Beginn. Das sei ein stabiler Stoff, der sich nicht dehne und deshalb besser zu bearbeiten sei. Nach und nach spannen die Teilnehmer ihr Stück Stoff in einen Stickrahmen ein.

Die gibt es mittlerweile nicht nur in Handarbeitsgeschäften, sondern auch in Schnäppchenmärkten. Dort bekomme man aber oft Stickrahmen aus Bambus, die aufgrund ihrer Verarbeitung nicht zum Sticken geeignet seien, so Reichmann. Sie rät, lieber einen Rahmen aus Buchenholz zu kaufen.

Neben all diesen Materialien hat die junge Künstlerin auch ein großes Stück Stoff im Gepäck. Darauf sind viele verschiedene Stiche in unterschiedlichen Ausführungen zu sehen. Doch bevor es losgehen kann, müssen die Teilnehmer noch ein Motiv auf den Stoff übertragen. Einige entscheiden sich für weihnachtliche Motive. Sophie Hausmann dagegen zeichnet eine fliegende Ente. „Ich möchte lernen, wie man Flächen am besten füllt“, verrät die junge Frau, warum sie zu dem Kurs gekommen ist. Konturen habe sie schon oft gestickt.

Für Konturen seien vor allem drei einfache Stiche geeignet: der Vorstich, der Stielstich und der Rückstich. Und genau damit beginnen die Teilnehmer ihre Arbeiten.

„Wir nähen nicht, wir sticken“, betont die Künstlerin zwischendurch. Der Unterschied sei, dass beim Sticken erhabene Muster auf dem Stoff entstehen, während beim Nähen die Stiche den Stoff zusammenhalten.

Auf einem großen Stück Stoff hat Lisa Reichmann verschiedene Sticharten angelegt. Christiane Reinert

Vier Stunden lang sticken die Teilnehmer in gemütlicher Runde, stellen zwischendurch Fragen und reden auch über alte Zeiten. So erinnert sich Conny Reps an ihre Kindheit, denn sie hat schon in der Grundschule mit Handarbeiten begonnen.

Für Lisa Reichmann hingegen begann alles mit dem Zeichnen in Volkshochschulkursen als Kind. Schnell war ihr klar, dass sie etwas mit Malerei studieren wollte. Im Studium entdeckte sie dann das Sticken für sich. „Ich habe nach der Ursache gesucht, wieso es mir so liegt und warum ich mich mit so einer alten, sehr langsamen Technik beschäftige. Da bin ich dann schon dazu gekommen, dass ich als Kind bei meiner Urgroßmutter die Pause nach dem Mittag stickend verbracht habe. Denn da war Ruhe einzuhalten. Ich musste mich also ihrem Rhythmus fügen“, sagt die Kursleiterin.

Claudia Lackert ist mit ihrer Tochter in den Kurs gekommen. Für beide ist es der erste Stickversuch. „Man braucht viel Geduld und muss sich von schnellen Ergebnissen verabschieden“, sagt Claudia Lackert. Am Ende gehen die Teilnehmer glücklich mit einem kleinen Teilerfolg nach Hause.