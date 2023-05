Ruine Künstlerstadt hat kein Geld für Haussanierung

Seit Jahren ärgern sich Anwohner der Rathausstraße in Kalbe darüber, dass Schäden am benachbarten, leer stehenden Gebäude ihre Häuser in Mitleidenschaft ziehen. Eigentümer der Ruine ist der Verein Künstlerstadt.