Künstlerstadt-Verein Kalbe: Gestalten der Stromkästen bleibt eine unvollendete Mission

Kalbe - Tiefgrüner Efeu, der aus einem Riss in einer grauen Mauer wächst. Darunter ein Vogel. Dieses Motiv ziert einen Stromkasten am Fußgängerdurchgang von der Gerichtstraße zur Westpromenade in Kalbe. Wie bei den übrigen bemalten Kästen in der Stadt auch, wird an dieser Stelle auf eine örtliche Gegebenheit hingewiesen. In diesem Fall darauf, dass an der benachbarten Mauer tatsächlich vor Jahren Efeu wuchs und die Spatzen sich in den Ranken ihre Nester bauten. „Das war ein herrliches Gezwitscher damals“, erinnert sich Corinna Köbele, Initiatorin des Künstlerstadt-Vereins Kalbe und somit auch die Projektleiterin dieser Aktion. An diese grünen, mit Vogelgesang begleiteten Zeiten soll dieses Motiv erinnern.

