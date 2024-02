Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen. - Mit politischen Entscheidungen ist das in einer Demokratie manchmal nicht so einfach. Über vier verschiedene Möglichkeiten zur Umgestaltung des Rathausplatzes in Gardelegen sollte am Montagabend der Bauausschuss abstimmen. Klingt einfach - war es aber nicht. Am Ende musste sogar beschlossen werden, dass überhaupt etwas beschlossen wird. Und: Das Geld reicht für keine der Varianten.