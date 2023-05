Laufbahnempfehlung nach der Grundschule: Kritik am System in Gardelegen

Gardelegen - Ist das Gymnasium die bessere Wahl, wenn es um eine weiterführende Schule fürs Kind geht? Viele Gardelegener Eltern scheinen so zu denken. Nur etwa 50 Schüler erwartet die Sekundarschule „Karl Marx“ in Gardelegen zum neuen Schuljahr. Am Geschwister-Scholl-Gymnasium werden wohl mehr als doppelt so viele erwartet. Dort wird es mindestens fünf Klassen geben, an der Sekundarschule voraussichtlich zwei. Woran das liegt?