Im Fokus der nächsten Runde der Leserfragen, die die Kandidaten um das Bürgermeisteramt in der Einheitsgemeinde Kalbe beantworten, stehen Wirtschaftsthemen.

Sechs Kandidaten stehen zur Wahl. Die Wähler stimmen am 24. September ab.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe - Die Volksstimme-Leser stellen Fragen und die Kandidaten antworten. Bisher äußerten sich die insgesamt sechs Bewerber um das Amt des Bürgermeisters der Einheitsgemeinde Kalbe dazu, was sie für diesen Posten prädestiniert, wie sie zum Ehrenamt stehen oder was sie vom Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Kalbe halten. Auch nach dem Stellenwert von Bebaungsgebieten für Eigenheime wurden sie gefragt. Heute geht es um die Ansiedlungen von Gewerbe sowie um Projekte für erneuerbare Energien.