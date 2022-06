Letzlingen erhält den ersten Tag- und Nachtmarkt

Vertragsunterzeichnung für den Tag- und Nachtmarkt, der in Letzlingen entstehen wird: Bürgermeisterin Mandy Schumacher (rechts) und die Letzlinger Ortsbürgermeisterin Regina Lessing setzten ihre Unterschrift unter das Dokument.

Letzlingen (vs) - An der Letzlinger Klosterstraße kann künftig rund um die Uhr eingekauft werden. Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher und die Letzlinger Ortsbürgermeisterin Regina Lessing setzten vor wenigen Tagen die Unterschrift unter den Handelspartnerschaftsvertrag mit dem Unternehmen Tag & Nachtmarkt, das in Thüringen 20 dieser Läden betreibt beziehungsweise aktuell baut.