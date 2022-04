Letzlinger Kita Heideblümchen: 1000 Bäumchen für Kätzchen-Gruppe

Letzlingen - Bereits im vergangenen Jahr ließ der Ortschaftsrat Letzlingen aus Anlass des 650-jährigen Bestehens des Dorfes Pokale und Plaketten für die Vereine und Institutionen anfertigen, die 2020 ebenfalls ein rundes Jubiläum hätten feiern können. Dazu gehörte bis dahin auch das Forstamt Letzlingen, das aber erst in diesem Jahr 300 Jahre in Letzlingen ansässig ist, was am Sonnabend auch mit einem regionalen Waldtag gefeiert wurde (Volksstimme berichtete). Diesen nahm Ortsbürgermeisterin Regina Lessing zum Anlass, um Forstamtsleiter Stefan Quitt die entsprechende Plakette zu überreichen, auf der aber nun, wie sie bedauerte, das Jahr des Einrichtungsbefehls durch Friedrich Wilhelm I. 1720 zu lesen sei. Die Plakette wird dennoch einen Ehrenplatz im Betreuungsforstamt, das sich seit 1996 in der ehemaligen Samendarre an der Straße Am Schlosspark befindet, erhalten.