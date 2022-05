Heimische Tierwelt Letzte Schmetterlingsgrüße aus Gardelegen vor dem Winter

Nicht nur die Natur begibt sich mit Blick auf den Winter so langsam zur Ruhe, das gilt auch für so manche Tiere, wie Schmetterlinge zum Beispiel. Einige fliegen in wärmere Länder, andere suchen Ruhe in geschützten Räumen.