Letzter Schultag am Gymnasium: Abiturienten in geheimer Mission

Gardelegen - In geheimer Mission waren am Freitag Gardelegens Gymnasiasten unterwegs. Zumindest ließ dies das Motto des letzten Schultages der zwölften Klassen vermuten: „Abi 007 – Mission erfüllt, frag niemals wie“. Lange hatten die Schüler an diesem Motto getüftelt, bis ihnen bewusst wurde, dass sie in diesem Jahr diese eine, besondere Mission haben...