Anja Keßler und Martin Rosenberg sind die Lichtbringer Company. In ihrer Werkstatt in Sallenthin ziehen sie Kerzen. In den öffentlichen Räumen bieten sie auch Kerzenziehen für Besucher an.

Sallenthin - Ein alter Vierseitenhof in Sallenthin. Das Tor der ehemaligen Garage ist einladend geöffnet. Im Inneren befinden sich zahlreiche Kerzen in allen Formen und Farben auf Regalen und Schränken. In der Mitte des Raumes steht der Wachstopf. Dort bieten Anja Keßler und Martin Rosenberg Workshops zum Kerzenziehen an. Keßler und Rosenberg sind die Lichtbringer Company. Dahinter verbirgt sich ein Onlinehandel mit Kerzen, Räucherwerk, Tee, Gewürzen und indischen Dekoartikeln. Von Sallenthin aus trägt das Paar das Licht, das Kerzenlicht, in die Welt.