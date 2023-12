Kalbe. - Viele hundert Kalbenser standen am Vorabend des dritten Advents gespannt vor ihren Haustüren und warteten am Straßenrand. Hinzu kamen Besucher aus den umliegenden Ortschaften und Städten, um die mittlerweile dritte Lichterfahrt zu erleben. Im Jahr 2021 entstand die Idee, mit festlich beleuchteten Feuerwehrfahrzeugen durch die Stadt zu fahren.

In diesem Jahr war das örtliche Feuerwehrgerätehaus der zentrale Anlaufpunkt für die Kalbenser, ihre Familien und die zahlreichen Besucher. Denn neben der Lichterfahrt fand auf dem Hof der Feuerwehr ein kleiner Weihnachtsmarkt statt.

Kleines Lagerfeuer

Schnell hängten Elli Müller (5) und Alexandra Kämpfer die letzte Kugel an den Baum und schon war er fertig geschmückt. Maik Bock

Ab 14 Uhr waren erst die Kameraden der Ortsfeuerwehr mit ihren Familien von der Wehrleitung herzlich eingeladen. Es gab Gegrilltes, Räucherfisch und Fischbrötchen von den Kalbenser Anglern, eine Pilzpfanne, Crêpes und Waffeln von der Klasse 6b sowie einen kleinen Stand mit kandierten Äpfeln, gebrannten Mandeln und anderen süßen Verführungen. Dazu duftete der ganze Hof nach Glühwein und Punsch, Kaffee und Tee. In der Mitte des Hofes loderte ein kleines Lagerfeuer und die Kinder saßen auf Strohballen mit Decken um das wärmende Feuer. Gleich daneben standen in einem Gatter kleine Schafe als Streichelzoo von Schäferin Silvia Krause aus Kakerbeck.

Ein riesiger Weihnachtsmann begrüßte die Gäste am Gerätehaus und zauberte den Kindern ein Lächeln ins Gesicht. Maik Bock

Gegen 17 Uhr füllten sich der Hof und die Schulstraße in Höhe des Gerätehauses mit einigen hundert Schaulustigen, denn vom Schulhof der Sekundarschule aus setzte sich der beleuchtete Konvoi der Einsatzfahrzeuge mit einem Traktor in Bewegung. Dann ging es, begleitet von der Polizei, die Schulstraße hinauf zum Petersberg und wieder durch die Schulstraße zurück. Weiter durch die Altstadt, Stendaler- und Gartenstraße sowie alle Straßen, die befahrbar waren.

Zurück am Gerätehaus überraschte der Weihnachtsmann die Kinder mit kleinen Geschenken. Auch in diesem Jahr beteiligten sich die Wehren des Zugbereiches Kalbe mit Kalbe, Bühne, Vahrholz, Karritz, Wernstedt, Altmersleben, Kahrstedt sowie das DRK aus Klötze an der Lichterfahrt. Vor allem rund um das Gerätehaus herrschte reges Treiben und nicht nur die Kinder hatten am Vorabend des dritten Advents ein Leuchten in den Augen.