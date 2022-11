Lichterglanz läutet Weihnachtszeit in Kalbe ein

Wer sich schon auf Weihnachten freut, dem wird die Wartezeit darauf mit einem wunderbaren Adventsmarkt in Kalbe verkürzt. Was der Tourismusverein für den Lichterglanz am Karpfenteich geplant hat.

Heidrun Starke, Marianne Stiemert und Sigrid Gassel (von links) vom Altmärkischen Tourismusverein Kalbe freuen sich auf den Lichterglanz am 1. Advent an Kalbes Karpfenteich. Ein großer Aufsteller weist seit dieser Woche darauf hin.

Kalbe - Mit freudestrahlenden Augen erzählen Sigrid Gassel, Heidrun Starke und Marianne Stiemert vom Altmärkischen Tourismusverein Kalbe in dieser Woche, was die Organisatoren sich für den Markt ausgedacht haben, der am 1. Advent, also schon in drei Wochen, stattfinden wird. Und eines steht fest: Hungrig wird an diesem Tag niemand nach Hause gehen.