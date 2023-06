Mit einem Hoffest feierte die Agrargenossenschaft Lindstedt am Sonnabend ihr Bestehen 30+1 Jahr. Unter anderen wurde dabei das 2021 in Betrieb genommene Kälberdorf vorgestellt.

Romy Ernst gehört dem Jungzüchterteam in Lindstedterhorst an. Sie führt Selma Red im Ring.

Lindstedterhorst - Das Tierwohl nimmt bei Peter Schütze, Vorstandsvorsitzender der Agrarproduktion Lindstedt, sowie bei seinen Mitarbeitern einen hohen Stellenwert ein. Dass es den Kühen des landwirtschaftlichen Betriebes gut geht, dafür hat die Genossenschaft bereits reichlich investiert. Seit Dezember 2012 kommt ein modernes Melkkarussell zum Einsatz. 200 Kühe werden dort pro Stunde zweimal am Tag gemolken, berichtet Schütze. Nicht

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

zuletzt wurde 2021 ein Kälberdorf in Betrieb genommen. Wie dieses funktioniert, davon konnten sich die Besucher des Hoffestes auf dem Betriebsgelände in Lindstedterhorst am Sonnabend informieren.