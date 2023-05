Kalbe (vs) - Die Saisoneröffnung des Freibades Kalbe und der Losverkauf zum Entenrennen gehen Hand in Hand. Geplant ist die Eröffnung der Badeanstalt am Pfingstmontag, 29. Mai, um 13 Uhr. Dann können auch Lose für das diesjährige Entenrennen, welches am Sonntag, 9. Juli, stattfinden wird, gekauft werden. Der Erlös aus dieser Aktion von Gewerbetreibenden und Unterstützern kommt in voller Höhe dem Erhalt des Freibades zugute, teilt Mirko Wolff, Vorsitzender des Fördervereins Kalbenser Freibad, mit.

