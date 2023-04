Auf Zuzahlung Luxus im Patientenzimmer

Den Patientenalltag in Krankenhäusern wie den Kliniken in Gardelegen, Salzwedel oder Stendal kennt vermutlich fast jeder. Was allerdings nicht so bekannt sein dürfte, sind bestimmte Sonderleistungen, die durchaus an einen angenehmen Hotelaufenthalt erinnern.