Besondere Begleiter hatte der Mädchenchor Wernigerode in diesem Jahr mit in die Altmark gebracht, nämlich den Jungen Männerchor Wernigerode. Dieser hat sich erst im vergangenen Sommer gegründet.

Mädchen- und Jungenchor Wernigerode begeistern in Letzlingen

Sie gehören zur festen Größe des Letzlinger Musiksommers und begeisterten auch dieses Mal wieder mit ihren sehr unterschiedlichen Darbietungen in der Schlosskirche: der Mädchenchor Wernigerode unter der Leitung von Steffen Drebenstedt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Letzlingen - Der Mädchenchor Wernigerode begeisterte wieder einmal sein Publikum in der voll besetzten Letzlinger Schlosskirche. Mittlerweile ist der Chor unter der Leitung von Steffen Drebenstedt zu einer festen Größe im Letzlinger Musiksommer geworden und füllt regelmäßig die Bänke. Neu in diesem Jahr war, dass der Mädchenchor auf seiner Reise in die Altmark vom Jungen Männerchor Wernigerode begleitet wurde.