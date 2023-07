Als Kind ist sie durch den altmärkischen Wald gestromert. Heute macht sie das beruflich und eine Nummer größer: Sie fährt in Botswana als Safari-Guide im Jeep durch die Savanne.

Maika Kretschmer an ihrem Jeep. Als Chefin von „Miss Guided Safaris“ geht sie ausschließlich mit Frauen auf Tour.

Polvitz/Maun - Wo sie anfangen soll, fragt sie. In der Kindheit? Klar. Da hat sie schließlich ihre ersten Outdoor-Erfahrungen gesammelt. In dem kleinen Dorf Polvitz bei Gardelegen, wo sie aufgewachsen ist, wo sie mit ihrer kleinen Schwester am liebsten im angrenzenden Wald gespielt und Butzen gebaut hat. „Wildschweine, Rehe, Ameisenhaufen haben mich brennend interessiert“, sagt sie. „Ich war nie ein typisches Mädchen.“