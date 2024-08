Missliche Lage Skurriler Einsatz für Retter: Mann steckt im Kleidercontainer

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurden Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Freitag in den Kalbenser Ortsteil Neuendorf gerufen. Ein Mann war in einem Kleidercontainer eingeklemmt und musste befreit werden.