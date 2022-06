1000 Besucher Märchenhafter Gartenzauber im kleinen Ipse bei Gardelegen - die schönsten Bilder

Traumhafte Gartenparadiese, private Wohlfühloasen für die ganze Familie – am Sonntag konnten Gartenfreunde aus nah und fern einen Blick in sonst verschlossene, private Gartenrefugien im Gartendorf Ipse werfen. Und da gab es so einiges zu entdecken.