Maßnahmen in Ortsteilen werden teurer: Woher nimmt Gardelegen das Geld?

Baumaßnahmen in Estedt und Breitenfeld werden für die Stadt Gardelegen und das Land deutlich teurer. Doch Gardelegen hat bereits einen Plan, woher das Geld kommen soll.

Woher will die Stadt Gardelegen das Geld für Mehrkosten bei geplanten Maßnahmen nehmen?

Breitenfeld/Estedt - Wer vorher plant, plant zweimal. In Zeiten steigender Baukosten betrifft dies auch - nicht zum ersten Mal - die Hansestadt Gardelegen. Diese setzt auf Einsparungen an anderer Stelle und hat einen weiteren Plan. Was der mit Grundstücksverkäufen zu tun hat ...