GKV-Finanzstabilisierungsgesetz Mehr Abgaben für Rezepte: Halten sich kleine Apotheken in Gardelegen?

Droht das Ende der kleinen Apotheken? Ein neues Gesetz, das 2023 in Kraft treten soll, zwingt sie zu höheren Abgaben an die Krankenkassen. Was bedeutet das für die Versorgung in Gardelegen?