Mehr Fläche für Solarmodule

Mehr Fläche braucht es für die Realisierung der Photovoltaikanlage Breiter Weg II in Kalbe. Die Pläne müssen erweitert werden, will der Investor die Anlage effizient nutzen. Daher ist die Erweiterung des Geltungsbe- reichs zweckmäßig. Stadtrat und Fachausschüsse stimmen darüber ab.

In der Altmark entstehen zahlreiche Solaranlagen. In Kalbe soll der Photovoltaikanlage Breiter Weg die Photovoltaikanlage Breiter Weg II folgen. Doch sind die vorhandenen Bauflächen derart beschnitten, dass eine effektive Nutzung nicht gegeben ist. Die Fläche ist daher anzupassen.

Kalbe - Auf einer ehemals landwirtschaftlichen Betriebsfläche am Breiten Weg in Kalbe, die seit Jahren in Teilen nicht genutzt wird, soll künftig erneuerbare Energie gewonnen werden. Es handelt sich dabei um die Photovoltaikanlage Breiter Weg II. Auf Grundlage eines Nutzungskonzeptes mit dem Eigentümer, einem Landwirt, plant ein Investor, dort weitere Photovoltaikanlagen auf Dachflächen der Gebäude sowie auf der Freifläche zu errichten. Landwirtschaftlich genutzte Flächen sind dabei nicht betroffen. Die Vorplanungen laufen bereits. Doch diese haben ergeben, dass das Vorhaben nicht umgesetzt werden kann wie ursprünglich geplant.