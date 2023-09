Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jemmeritz/Vienau - Dank einer neuen Rechtsverordnung sollen die Naturschutzgebiete Jemmeritzer Moor und Kalbescher Werder, beide bereits zu DDR-Zeiten gegründet, eine Rechtsanpassung erfahren. Die Rechtsverordnungen der Naturschutzgebiete, die zu DDR-Zeiten ausgewiesen wurden, genügen nicht mehr den Ansprüchen an eine zeitgemäße Verwaltung und sollen in aktuelles Recht überführt werden. In diesem Zuge sollen die Bereiche auch vergrößert werden. Eine öffentliche Beteiligung ist vorgesehen. Die Pläne liegen derzeit aus.