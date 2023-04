Leute, die es in Sachen Musik alles andere als artig mögen, bevölkern am zweiten Juni-Wochenende wieder das Gelände am Erlebnisbad Gardelegen. Metal Frenzy sei Dank.

Gardelegen - Knorke: Dieses Wort stammt aus dem Berlinerischen und beschreibt wohl am besten, was viele Metal-Fans denken, wenn sie das Line up des diesjährigen Metal Frenzy studieren. Knorke, so lautet aber auch jener Begriff, der einem der bekanntesten Musikacts auf dieser langen Liste seinen Namen beschert hat. Die Rede ist von der selbst ernannten „meisten Band der Welt“, Knorkator aus Berlin.