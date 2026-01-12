Bei der AIM Recycling GmbH gab es erneut einen Vorfall, der Gardelegenern Sorge bereitet. Das Landesverwaltungsamt sieht aber keine Anhaltspunkte für eine Gesundheitsgefährdung.

Metallischer Staub in der Luft? Amt sieht keine Gesundheitsgefährdung

2025 hatte eine Filteranlage bei AIM gebrannt. Im Dezember gab es erneut Beschwerden über Staubentwicklung.

Gardelegen. - Rost auf den Autos, metallischer Geschmack im Mund und brennende Augen – davon berichtete ein Gardelegener in einer Beschwerde über Umweltverschmutzung durch AIM Recycling im Dezember auf der Sag's-uns-einfach-Seite der Hansestadt. Schon in der ersten Jahreshälfte 2025 hatte es am Standort des Unternehmens im Gewerbegebiet mehrfach Probleme gegeben. Nach einem Brand war dann Ruhe eingekehrt ...