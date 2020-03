Lisa Wagner ist als Atemschutzgeräteträgerin bei der Miester Wehr im Einsatz - nicht alltäglich, denn die Ausrüstung ist schwer.

Mieste l Lisa Wagner ist eine der wenigen Frauen in den freiwilligen Feuerwehren, die als Atemschutzgeräteträgerinnen im Einsatz sind. Die junge Frau hat im vorigen Jahr dafür erfolgreich ihre Ausbildung absolviert. Und für sie gab es bei der Jahreshauptversammlung der Miester Feuerwehr im Haus Altmark ein gesondertes Lob von Wehrleiter Wolfgang Witte und einen Extra-Applaus aus dem Versammlungsrund. Überhaupt würden Frauen in der Miester Wehr fehlen. „Wir haben noch genug Platz“, betonte Witte. Aber offenbar dann doch nicht so wirklich, denn im erst 2017 eingeweihten neuen Gerätehaus hat der Platzmangel schon Einzug gehalten. Vier Spinde stehen bereits in der Fahrzeughalle. Ein umfangreiches Ausbildungsprogramm hätten die Miester Kameraden im vorigen Jahr absolviert. Darunter haben sich mit Johannes Ächtner und Andy Neubauer auch zwei Kameraden am Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge für den ABC-Einsatz spezialisiert.

Am Standort Mieste selbst seien insgesamt 2991 Dienst- und Ausbildungsstunden absolviert worden. Allerdings hätten nicht alle Kameraden die 40-Stunden-Dienste pro Jahr geschafft. „Das kann durchaus auch Konsequenzen haben“, betonte Witte. Dass es auch anders geht, hätten mit Romano Schulz (171 Stunden), Lisa Wagner (165), Dominik König (153) und Chris Mertens (153) vier junge Kameraden gezeigt. Im Mai habe eine Ganztagsübung auf dem Gelände der Carl Bechem GmbH stattgefunden. Dafür dankte Witte der Firmenleitung für die große Unterstützung. Neben Ausbildung, Diensten und Einsätzen hätten die Miester Kameraden auch ein umfangreiches Programm fürs Dorf auf die Beine gestellt. Dazu gehörten unter anderem die ersten Brandschutztage in der Miester Grundschule, das Osterfeuerschalenfest und der erste Tag der offenen Tür im neuen Gerätehaus.

Ausbildung für den ABC-Einsatz

Kameraden der Miester Wehr engagieren sich zudem in der Kommunalpolitik. So habe mit Daniel Läsecke ein aktiver Kamerad ein Stadtratsmandat errungen. Andy Neubauer sei neuer Ortsbürgermeister geworden. Und die Feuerwehr sei mit vier Vertretern im Ortschaftsrat von Mieste die stärkste Fraktion. Umfangreich war im vorigen Jahr auch das Einsatzgeschehen für die 47 ehrenamtlichen Brandbekämpfer, betonte Vize-Wehrleiter Uwe Wessalowski. 32 mal wurden die Kameraden alarmiert. Darunter waren 15 Löscheinsätze, fünf Verkehrsunfälle.

Der Einsatz am 28. August 2019 auf dem Gelände des ACZ Mieste sei dabei in besonderer Erinnerung geblieben, denn es habe sich um einen sogenannten CBRN-Einsatz gehandelt. „Chemisch, bakteriell, radioaktiv, nuklear, früher hieß das ABC-Einsatz“, erläuterte Wessalowski. Auf dem ACZ-Gelände war aus einem Lkw Flüssiggas ausgetreten. Zum aktiven Einsatz kam es aber nicht mehr. Das Gas hatte sich bereits verflüchtigt. Am 24 April gab es gleich drei Einsätze hintereinander. Und am 23. April war die Miester Wehr gemeinsam mit anderen Wehren viele Stunden bei einem Waldbrand bei Weteritz im Einsatz. Insgesamt waren es 2019 547,75 Einsatzstunden, bilanzierte Wessalowski.

779 Einsätze für die Wehren im Kreis

Lob und Dank gab es von Gardelegens Bürgermeisterin, nicht zuletzt auch für das überaus große Engagement fürs Dorf. Allein 150 Mitglieder im Förderverein der Feuerwehr mache deutlich, wie wichtig die Wehr für Mieste sei. Die Miester Wehr sei groß und schlagkräftig, bestätigte auch Kreisbrandmeister Torsten Schoof. Deswegen habe man sich seinerzeit auf Kreisebene auch entschieden, das kreiseigene Hilfeleistungslöschfahrzeug, kurz HLF 20, in Mieste zu stationieren, das im vorigen Jahr auch schon zweimal im Einsatz war. Auf Kreisebene insgesamt habe es im vorigen Jahr 779 Alarmierungen gegeben. In 256 Fällen waren es Brandeinsätze, 373 technische Hilfeleistungen und 150 sonstige Einsätze. Dazu gehörten beispielsweise Fehlalarme oder auch Rettungseinsätze für Tiere in Notlagen (14 Fälle).