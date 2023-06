Das Milde-Hotel in Kalbe, die größte Beherbergungsstätte der Region, wird aktuell nicht betrieben. Aber der Eigentümer hat neue Pläne für die Zukunft.

Milde-Hotel Kalbe: Eigentümer will Neuanfang

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe - „Wir mussten erst einmal entrümpeln.“ Das sagt der Eigentümer des Wohn- und Geschäftskomplexes an der Ecke Vahrholzer Straße/Ernst-Thälmann-Straße in Kalbe (Name ist der Redaktion bekannt), nachdem die Pächter des dortigen Milde-Hotels die Immobilie verlassen haben.