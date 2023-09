Mirko Wolff hat 19 Jahre kommunalpolitische Erfahrungen. Nicht nur deshalb fühlt er sich geeignet, das Amt des Einheitsgemeindebürgermeisters in Kalbe zu übernehmen.

Mirko Wolff will in Kalbe Bürgermeister werden

Wahl am 24. September

Mirko Wolff vor dem Wahrzeichen seiner Heimatstadt Kalbe, der Burgruine. Aber auch die Dörfer will der Lokalpolitiker im Blick behalten.

Kalbe - Er engagiert sich seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik, war zeitweise sogar Kalbenser Ortsbürgermeister, ist Chef des Freibad-Fördervereins und Mitglied der Friedhofskommission. Mirko Wolff hat als geschäftsführender Bildungsreferent einer landesweit tätigen Organisation aber auch Erfahrungen in der Verwaltungsarbeit und in der Personalführung gesammelt – und traut es sich deshalb zu, das Amt des Kalbenser Einheitsgemeinde-Bürgermeisters zu übernehmen.

Rückblickend sagt der 47-Jährige: „Wir haben es als Kommune geschafft, uns aus einem Jammertal herauszuarbeiten. Aber wir sind an einem Punkt, an dem uns die Entwicklung wieder zurückwerfen kann.“ Genau das wolle er verhindern, indem er „auf kommunaler, auf Kreis-, Landes- und auch Bundesebene trommeln“ werde für die Einheitsgemeinde Kalbe. Denn es gehe darum, ihren „Status als Grundzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums zu erhalten und nach Möglichkeit noch auszubauen“.

Historisches Wissen um die Entwicklung der Kommune sei dabei unbedingt erforderlich. „Aber wir dürfen nicht vergessen: Mit dem Ausscheiden von Karsten Ruth geht auch der Hauptverwaltungsbeamte“, der eben dieses Wissen aufgrund jahrzehntelanger Arbeit vorzuweisen habe. Umso wichtiger sei es, dass jemand das Amt übernehme, der ebenfalls um die Geschichte der Einheitsgemeinde wisse. „Ein langer Blick ist wichtig“, um die Entwicklung der Kommune nicht zu gefährden, betont Wolff.

Ein langer Blick ist wichtig.“ Mirko Wolff

Er tritt als parteiloser Kandidat an. Darauf legt er Wert. So hat er auch ganz bewusst auf Unterstützungsunterschriften gesetzt, statt sich von einer im Stadtrat vertretenen Gruppierung aufstellen zu lassen. Dass ihn eine Partei, hier konkret die SPD, unterstütze, bedeute nicht, dass er eine ganz bestimmte Politik betreibe. Vielmehr gehe es ihm um die jeweilige Sache, sagt der Kalbenser.

Und hier komme es ihm darauf an, dass auch die einzelnen Ortsteile außerhalb der Kernstadt nicht vergessen werden. Viele davon habe er in der jüngeren Vergangenheit bereits besucht und dabei festgestellt, „dass sie lange aus Rücksicht auf das Grundzentrum auf vieles verzichtet haben. Aber auch sie sind jetzt mal dran!“

Es gehe darum, „alle in der Einheitsgemeinde zusammenzuholen“ und für sämtliche Belange, auch aus den Dörfern ein offenes Ohr zu haben, erklärt der zweifache Familienvater, der sich nach eigenen Angaben bei seiner Kandidatur auf die volle Unterstützung seiner Familie, allen voran Ehefrau Monique, verlassen kann. Schließlich habe sie seine Entscheidung, Bürgermeister werden zu wollen, ja mitzutragen.

Für Mirko Wolff kommt es in der Zukunft darauf an, „eine leistungsfähige und bürgernahe Verwaltung zu gestalten. Denn sie ist das Rückgrat der Kommune.“ Genau das wolle er morgen auch beim öffentlichen Kandidatenforum im Kulturhaus deutlich machen.