Mit 2,52 Promille auf dem Rad in Gardelegen unterwegs

Gardelegen. - Ein 25-jähriger Zaunbauer aus Gardelegen musste sich wegen Trunkenheit im Verkehr vor dem Amtsgericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, am 19. August und am 23. September letzten Jahres betrunken mit dem Fahrrad in der Hansestadt unterwegs gewesen zu sein. Polizisten maßen beim Aufgreifen den Atemalkoholwert und staunten wohl nicht schlecht. Der junge Mann hatte im August einen Blutalkoholwert von 1,99 Promille und im September sogar 2,52 Promille.

„Wie haben Sie das denn geschafft?“, wollte Richter Axel Bormann wissen. Der Gardelegener erklärte ihm, dass er bei einem Freund gewesen sei und dort Bier getrunken hätte. Beide Taten gab der Angeklagte auch vor Bormann zu. „Waren Sie beide Male sinnlos besoffen?“, vergewisserte sich Bormann. Auch das bestätigte er.

Mit Blick auf die gemessenen Alkoholwerte konnte sich Axel Bormann nicht erklären, wie der Angeklagte zum Beispiel die Nasen-Finger-Probe ohne Probleme meistern konnte. „Das kann ich nicht mal nüchtern“, kommentierte er nicht ganz ernst gemeint den Polizeibericht. „Seit wann sind Sie denn schon Alkoholiker?“, wollte er vom Angeklagten wissen. Er verstehe nämlich bei bestem Willen nicht, wie der Gardelegener noch gerade Zäune ziehen könne.

Nicht das erste Vergehen

Bei der Frage nach weiteren Strafdelikten zeigte sich der Zaunbauer schließlich recht ahnungslos. Allerdings verriet das Bundeszentralregister, dass der 25-Jährige in der Vergangenheit bereits zwei Mal wegen fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr in Erscheinung getreten sei. Die Mutter des Angeklagten, die zur Unterstützung ihres Sohnes mit zur Verhandlung gekommen war, war darüber ziemlich erstaunt, denn davon wusste sie nichts. Vor Beginn des Prozesses hatte sie gegenüber dem Richter noch, betont, wie stolz sie auf ihren Sohn sei. „Darauf können Sie aber nicht stolz sein“, richtete Bormann schließlich während der Verhandlung das Wort an sie. Die Mutter im Zuschauerraum nickte traurig.

Abschließend machte der Richter dem jungen Mann klar, dass das Fahren eines Fahrrads im betrunkenen Zustand, unter Umständen sogar mit einem Freiheitsentzug bestraft werden könne.

Schließlich verurteilte er den Angeklagten aber nur zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu jeweils 60 Euro. Zusätzlich zu den 4.200 Euro trägt er die Kosten des Verfahrens.

Zu dem „milden“ Urteil erklärte der Richter in seiner Begründung, dass der Angeklagte ja wenigstens nicht motorisiert unterwegs gewesen sei und außerdem die Tat direkt zugegeben habe. „Was soll ich zu dem Blödsinn, den Sie da verzapft haben, noch sagen?“, fragte Bormann kopfschüttelnd.

Alkohol richtet dauerhaft Schaden im Körper an

Zum Schluss richtete er noch mahnende Worte an den Angeklagten. Er machte ihm deutlich, dass Alkoholismus eine schwere Krankheit sei, die zudem noch weitere Krankheiten, wie das Korsakow-Syndrom, bei dem Gedächtnisstörungen auftreten, oder Probleme mit der Motorik nach sich ziehen könne. „Und dann steht da ein junger Mann wie Sie mit einem Rollator da ...“