Preis für „Kleine Hände, große Zukunft“ geht nach Roxförde Mit dem Kindergarten zum Handwerker

Besuche in der Bibliothek, in Wolfsburg, in Berlin. Tagesmutter Mandy Drüsedau aus Roxförde ist mit ihren Schützlingen viel unterwegs. Für einige ihrer Projekte hat sie sogar einen Preis gewonnen.