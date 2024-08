Fliegerklub Gardelegen feiert 70. Mit Fotos: Flugplatzfest in Gardelegen 2024 - auch „Agrar-Bomber“ sind dabei

Fliegen kennt kein Alter, das wurde am Wochenende beim Flugplatzfest in Gardelegen klar. Ehemalige Agrarflieger der DDR nutzten das Fest zu einem Treffen und selbst Kinder gingen in die Luft.