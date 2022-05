Mit Mehrarbeit gegen kürzere Betreuungszeiten an Gardelegens Kitas

Gardelegen - Die Zahl der Corona-Fälle bei den Null- bis Neunjährigen ist zum Monatswechsel sprunghaft angestiegen. Fast alle Grundschulen und zahlreiche Kindertagesstätten im Altmarkkreis waren und sind betroffen. 201 Neuinfektionen in dieser Altersklasse weist die Statistik des Gesundheitsamtes für die vierte Kalenderwoche 2022 aus. Das entspricht in etwa einer Inzidenz von 2988. Welche Auswirkungen hat das auf die Betreuung in den Kitas in Gardelegen?