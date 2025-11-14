Dr. Ulrike Dressel arbeitet als Hausärztin in der ehemaligen Kinderklinik in Gardelegen. Im Rahmen eines Modells der Kassenärztlichen Vereinigung, das es noch nicht oft gibt.

Mit Pferd, Hund und Familie: Junge Ärztin praktiziert neu in Gardelegen

Die neue Hausärztin im Fachärztlichen Zentrum, Dr. Ulrike Dressel, soll die medizinische Versorgung für den Bereich Mieste absichern, hier mit ihrem Team Katharina Behringer (von links), Mariia Piklun, Helena Jasmina Thom und Sophia-Loreen Gaede.

Gardelegen - Sie ist 37 Jahre jung, macht einen tiefenentspannten Eindruck, freundlich, verbindlich, und mit ihrer Ausbildung können Patienten ihr durchaus vertrauen: Dr. Ulrike Dressel ist die neue Hausärztin, die vor allem die medizinische Versorgung der Patienten des Einzugsbereiches der Miester Arztpraxis übernehmen soll.