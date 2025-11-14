Lücke schnell geschlossen Mit Pferd, Hund und Familie: Junge Ärztin praktiziert neu in Gardelegen
Dr. Ulrike Dressel arbeitet als Hausärztin in der ehemaligen Kinderklinik in Gardelegen. Im Rahmen eines Modells der Kassenärztlichen Vereinigung, das es noch nicht oft gibt.
14.11.2025, 17:00
Gardelegen - Sie ist 37 Jahre jung, macht einen tiefenentspannten Eindruck, freundlich, verbindlich, und mit ihrer Ausbildung können Patienten ihr durchaus vertrauen: Dr. Ulrike Dressel ist die neue Hausärztin, die vor allem die medizinische Versorgung der Patienten des Einzugsbereiches der Miester Arztpraxis übernehmen soll.