Viehhalter fürchten Auswirkungen der Seuche MKS: Folgen des Seuche-Ausbruchs für Gardelegen und die Altmark

Die Maul- und Klauenseuche ist in Deutschland ausgebrochen. Obwohl in der Altmark keine erkrankten Tiere nachgewiesen sind, sind Landwirte, Viehhalter und Schäfer in Gardelegen betroffen.