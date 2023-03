Kinder dafür zu sensibilisieren, andere nicht zu beleidigen, zu verletzte - verbal und nonverbal - und weder Gegenstände von ihnen wegzunehmen oder zu zerstören, darauf macht die Polizei bei der Mobbingprävention aufmerksam. Eine solche fand in der Grundschule in Kalbe statt. Die Kinder machten dabei besondere Erfahrenungen.

Kalbe - Sie hat ein paar Pfunde mehr auf den Rippen, hat schulisch nicht die besten Leistungen und auch ihr Selbstwertgefühl ist nicht gerade groß. In der Klasse wird sie oft gehänselt. Den Kindern i in der Grundschule ist oft gar nicht bewusst, wie sehr sie ihre Mitschülerin damit verletzen. Kinder dafür zu sensibilisieren, wo Mobbing beginnt, was er anrichten kann und wie dem entgegenzuwirken ist, haben sich die beiden Kalbenser Regionalbereichsbeamten Andreas Bläsing und Guido Reisener auf die Fahnen geschrieben. Oft beinhaltet Mobbing auch Straftaten, zum Beispiel wenn etwas zerstört (Sachbeschädigung) und gestohlen wird (Diebstahl). Am Freitag machten sie die Viertklässler der Kalbenser Grundschule auf dieses Thema aufmerksam.